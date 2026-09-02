Больше 1000 машин в сутки: в РФ появилась огромная зарядка для электрокаров

Зарядный хаб «Правобережный» в Санкт-Петербурге стал крупнейшим подобным объектом в СНГ. Этот новый зарядный хаб открыли в Северной столице 2 сентября.
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