Два села Белгородского района закроют на въезд с отселением жителей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил во вторник, 8 октября, что населенные пункты Петровка и Соловьевка Белгородского района закрывают на въезд, а их население — отселяют с предоставлением жилья .
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