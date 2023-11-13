Жители Ленобласти снова могут ездить на автобусе от Тихвина до Волхова

ГАТЧИНА, 13 ноября, ФедералПресс. Возобновился прямой автобусный маршрут от Тихвина до Волхова. Ежедневное прямое автобусное сообщение возобновили с 13 ноября, сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту.
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