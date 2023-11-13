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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Жители Ленобласти снова могут ездить на автобусе от Тихвина до Волхова

Жители Ленобласти снова могут ездить на автобусе от Тихвина до Волхова

ГАТЧИНА, 13 ноября, ФедералПресс. Возобновился прямой автобусный маршрут от Тихвина до Волхова. Ежедневное прямое автобусное сообщение возобновили с 13 ноября, сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту.

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