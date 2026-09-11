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Журнал «Профиль»

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Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 октября: от чего будет зависеть сумма в платежках

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 октября: от чего будет зависеть сумма в платежках

С 1 октября 2026 года в России проведут плановую индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Правительство определило предельный уровень их увеличения в каждом регионе.

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