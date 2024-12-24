Сергей Собянин рассказал, как преобразились районы ЮВАО после благоустройства

Новый спортивный кластер создан в Капотне В минувшем сезоне на юго-востоке Москвы было благоустроено девять общественных пространств – спортивный кластер, два катка, парк, две пешеходные зоны и три сквера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии