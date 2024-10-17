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Петербургский дневник

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Валдис Пельш исчез с экранов. Сколько он зарабатывает сейчас?

Валдис Пельш исчез с экранов. Сколько он зарабатывает сейчас?

Доходы ему приносят фирмы по производству документальных фильмов Известный российский телеведущий Валдис Пельш, который некоторое время отсутствовал на телеэкранах, заработал более 3 миллионов рублей на своем бизнесе.

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