Валдис Пельш исчез с экранов. Сколько он зарабатывает сейчас?

Доходы ему приносят фирмы по производству документальных фильмов Известный российский телеведущий Валдис Пельш, который некоторое время отсутствовал на телеэкранах, заработал более 3 миллионов рублей на своем бизнесе.
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