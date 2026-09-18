Стас Пьеха с матерью пришел на прощание с Евгением Броневицким

Певец Стас Пьеха вместе с матерью Илоной Броневицкой пришел на прощание с музыкантом Евгением Броневицким, который умер 14 сентября в возрасте 81 года.
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