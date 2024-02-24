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Русская Семёрка

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  • пислякова ирина
    с мужем у нас все было отлично 16лет, но тут стала замечать что он пропадает и не дает читать смс прячет от меня гово...«Готовы к изменам...
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«Бесфамильный»: тайна происхождения самой необычной русской фамилии

В последние годы в России отмечается заметный рост интереса к генеалогии. Как отмечает, например, директор Института социологии ФНИСЦ РАН академик Михаил Горшков, россияне сегодня ориентированы на поиск достоверных источников об истории своих семей, своего родового происхождения, уделяя особое внимание проблемам исторической несправедливости в отношении их предков.

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