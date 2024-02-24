«Бесфамильный»: тайна происхождения самой необычной русской фамилии

В последние годы в России отмечается заметный рост интереса к генеалогии. Как отмечает, например, директор Института социологии ФНИСЦ РАН академик Михаил Горшков, россияне сегодня ориентированы на поиск достоверных источников об истории своих семей, своего родового происхождения, уделяя особое внимание проблемам исторической несправедливости в отношении их предков.