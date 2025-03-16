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"Поставил шесть человек к стенке и сказал: "Мне пофиг, кого убивать": Жительница Курщины рассказала, как вели себя солдаты ВСУ

"Поставил шесть человек к стенке и сказал: "Мне пофиг, кого убивать": Жительница Курщины рассказала, как вели себя солдаты ВСУ

Царьград Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Globallookpress Жительница Курской области рассказала, как вели себя солдаты ВСУ на захваченных территориях.

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