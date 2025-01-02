«Большое видится на расстоянии», и главный итог ушедшего года не сразу бросается в глаза. Однако это исторический результат, которого мы достигли незаметно, трудясь и рискуя, печалясь и радуясь в «суматохе будней».
Россия вернулась
Комментарии
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СК
Сергей Кушнарев
Дай Боже!!!
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17 час.
Алексей Ложкин
Россия вперед! Да сдохнут все наши недруги. Нашим ребятам и девчонкам на СВО низкий наш поклон и уважение. Не останавливайся Владимир Владимирович.
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17 час.
Александр Т
Теперь дело за малым. Дождаться когда Россия обратит внимание на своих жителей и улучшит жизнь не кучке упырей во власти и ворам а всем жителям России.
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16 час.
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