Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия вернулась

Россия вернулась

«Большое видится на расстоянии», и главный итог ушедшего года не сразу бросается в глаза. Однако это исторический результат, которого мы достигли незаметно, трудясь и рискуя, печалясь и радуясь в «суматохе будней».

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Комментарии
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СК
Сергей Кушнарев
Дай  Боже!!!
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17 час.
Алексей Ложкин
Россия вперед! Да сдохнут все наши недруги. Нашим ребятам и девчонкам на СВО низкий наш поклон и уважение. Не останавливайся Владимир Владимирович.
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17 час.
Александр Т
Теперь дело за малым. Дождаться когда Россия обратит внимание на своих жителей и улучшит жизнь не кучке упырей во власти и ворам а всем жителям России.
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16 час.

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