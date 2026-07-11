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Регионы России

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Ушёл из жизни итальянский певец Пеппино Ди Капри

Ушёл из жизни итальянский певец Пеппино Ди Капри

Музыкант начал свою творческую карьеру с джаза и твиста. Одной из первых и запомнившихся работ Ди Капри стала композиция Saint Tropez Twist, написанная в 1962 году для итальянского фильма «Обгон» (Il sorpasso).

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