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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма набрал 29 очков в победном матче против «Хьюстона»

Виктор Вембаньяма набрал 29 очков, сделал 7 подборов и 3 блок-шота. Форвард реализовал 10 из 17 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 7 из 8 штрафных за 30 минут.

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