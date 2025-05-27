Госдума России приняла закон о защите прав граждан, живущих в многоквартирниках

В России приняли закон о защите прав граждан, которые живут в многоквартирных домах. Теперь фирмам придется предоставлять отчеты о своей деятельности, сообщил в telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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