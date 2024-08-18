Выселили из поместья: дети Алена Делона еще при его жизни начали делить наследство

Близкие люди добились признания великого актера недееспособным. Ален Делон в роли Юлия Цезаря в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» кадр фильмаВ воскресенье, 18 августа, в возрасте 88 лет ушел из жизни культовый актер Ален Делон.