Выселили из поместья: дети Алена Делона еще при его жизни начали делить наследство

Близкие люди добились признания великого актера недееспособным. Ален Делон в роли Юлия Цезаря в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» кадр фильмаВ воскресенье, 18 августа, в возрасте 88 лет ушел из жизни культовый актер Ален Делон.
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