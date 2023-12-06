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Госдеп: США достигли «дна бочки» в возможности оказывать военную помощь Украине

Госдеп: США достигли «дна бочки» в возможности оказывать военную помощь Украине

Соединенные Штаты достигли «дна бочки» в возможности оказывать военную помощь киевской стороне. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», выступили в американском Государственном департаменте.

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