Соединенные Штаты достигли «дна бочки» в возможности оказывать военную помощь киевской стороне. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», выступили в американском Государственном департаменте.
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