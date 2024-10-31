Nutrients: ученые выяснили, что гранат может защитить от инфаркта и инсульта

Швейцарские ученые обнаружили, что гранат может стать «панацеей» для человеческого организма. Исследования показали, что этот фрукт обладает уникальными целебными свойствами благодаря содержанию антиоксидантов, витамина C и рутина.
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