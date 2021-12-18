Каспийскую флотилию пополнил гидрографический катер «Николай Ивашинцов»

В состав Каспийской флотилии (КФл) вошёл новейший гидрографический катер проекта 23 040 Г «Николай Ивашинцов», церемония торжественного подъёма флага Гидрографической службы ВМФ России 17 декабря состоялась в пункте базирования КФл в Каспийске.