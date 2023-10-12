Новый утилизатор бандеровцев: САУ «Вена» за пару минут разнесет любой опорник

Вражеские эксперты опасаются, что скорое появление этих самоходок на поле боя резко изменит расклад сил Александр Ситников На фото: САУ 2С31 «Вена» (Фото: wikimedia) Плавающая артиллерийско-минометная установка «Вена» появилась в зоне спецоперации и сразу же привлекла к себе внимание.