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FiNE NEWS

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Владимир Путин провёл совещание по вопросам производства вооружений с Совбезом

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, посвятив обсуждение текущему состоянию и работе предприятий, которые занимаются выпуском материалов, комплектующих и сырья для новых образцов вооружения и военной техники.

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