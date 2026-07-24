Владимир Путин провёл совещание по вопросам производства вооружений с Совбезом

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, посвятив обсуждение текущему состоянию и работе предприятий, которые занимаются выпуском материалов, комплектующих и сырья для новых образцов вооружения и военной техники.
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