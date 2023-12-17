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Какой сегодня праздник: 17 декабря – День курьера

Какой сегодня праздник: 17 декабря – День курьера

Несмотря на то, что курьерство – занятие с далеко идущими в историю корнями, только в последние годы оно приобрело небывалые масштабы и в некоторой степени определенный почет, в том числе из-за пандемического периода.

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