БлокнотРУ По мнению «просроченного», президент США не смог в полной мере прочувствовать и понять боль украинцев Зеленский накинулся на Трампа по поводу заявления президента США, который сравнил конфликт Украины и России с двумя маленькими детьми, которые «дерутся как сумасшедшие в парке».