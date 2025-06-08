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«Он пришел убить детей»: Зеленский наехал на Трампа и обвинил президента России в жестокости

«Он пришел убить детей»: Зеленский наехал на Трампа и обвинил президента России в жестокости

БлокнотРУ По мнению «просроченного», президент США не смог в полной мере прочувствовать и понять боль украинцев Зеленский накинулся на Трампа по поводу заявления президента США, который сравнил конфликт Украины и России с двумя маленькими детьми, которые «дерутся как сумасшедшие в парке».

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