Китайская компания Xiaomi сообщила о первом за 6 кварталов росте выручки, чему способствовал рост продаж смартфонов

Китайская компания Xiaomi добилась первого роста выручки за шесть кварталов, чему способствовал более сильный бизнес по производству смартфонов, поскольку компания продолжает нападать на конкурентов в премиальном сегменте на фоне изменения потребительских предпочтений.
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