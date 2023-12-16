Новости Китая -...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Китая - всё о бизнесе КНР

6 подписчиков

Китайская компания Xiaomi сообщила о первом за 6 кварталов росте выручки, чему способствовал рост продаж смартфонов

Китайская компания Xiaomi сообщила о первом за 6 кварталов росте выручки, чему способствовал рост продаж смартфонов

Китайская компания Xiaomi добилась первого роста выручки за шесть кварталов, чему способствовал более сильный бизнес по производству смартфонов, поскольку компания продолжает нападать на конкурентов в премиальном сегменте на фоне изменения потребительских предпочтений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх