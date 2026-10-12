Стало известно, какие дети чаще поддаются влиянию аферистов

Участие несовершеннолетнего в противоправных действиях способно серьезно сказаться на его дальнейшей жизни Наибольшему риску попасть под влияние мошенников могут быть подвержены замкнутые несовершеннолетние и подростки, у которых сложились напряженные отношения с родителями.