Девушка не сдержала недовольство, когда ее сестра объявила о седьмой беременности

Когда в семье появился маленький человек, с которым можно играть и которого хочется баловать, взять на себя роль веселой тети или заботливых бабушки и дедушки — это здорово, потому что обычно это сопряжено с гораздо меньшей ответственностью, чем быть родителем.
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