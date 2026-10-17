“Retiring Nevada Republican Rep. Mark Amodei said he won’t vote for the Trump-endorsed GOP candidate vying to replace him amid a string of stolen valor and other accusations — and warned that the once-safe Republican seat President Donald Trump won by 14 points is at risk of flipping blue on Election Day,” Politico reports.
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