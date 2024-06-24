Mash: в Крыму по подозрению в шпионаже задержали старшего следователя МВД

ФСБ задержала в Симферополе старшего следователя МВД Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По информации издания, 38-летний майор был агентом СБУ — он собирал данные о жителях Крыма и передавал их украинской стороне.
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