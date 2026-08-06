Служебная собака УФСИН нашла наркотики, спрятанные в бритвенных станках

Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан при помощи служебной собаки по кличке Ранетта нашли наркотики, спрятанные в бритвенных станках Сотрудники оперативного отдела УФСИН России по РТ, оперативного отдела и отдела охраны исправительной колонии №19 получили информацию о том, что в посылке для одного из осужденных могут быть наркотики.