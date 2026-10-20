Европа пытается навязать свои варианты урегулирования конфликта на Украине, но они неприемы, варианты, о которых пишет FT, не учитывают первопричины СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рябков: пока нет ...
- ЛЛ Буданову назначил...
- ЛЛ Злоумышленники вл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым