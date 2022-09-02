Слушай трек везде - http://lnk.to/3September Егор Крид feat. Михаил Шуфутинский - 3-е Сентября (Премьера клипа, 2022) Я календарь переверну и снова третье сентября На фото я твоё взгляну и снова третье сентября Но почему? Но почему расстаться всё же нам пришлось? Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября Блогинг Канал - @KREED FAMILY Игровой Канал - @EGOR KREED GAMING ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ - https://t.