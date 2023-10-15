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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Кении: «Наши баны отличаются, мы не могли играть любые матчи. Россия хорошо использует это время, Карпин строит новую команду»

Тренер Кении: «Наши баны отличаются, мы не могли играть любые матчи. Россия хорошо использует это время, Карпин строит новую команду»

«Баны сборной Кении и России отличаются. У нас был реальный бан – мы не могли играть любые матчи. Россия отстранена только от официальных матчей.

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