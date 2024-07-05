В Кемерове транспортные полицейские и общественники провели акцию «Каникулы с Общественным советом»

По инициативе Общественного совета при Кузбасском линейном управлении МВД России для детей сотрудников транспортной полиции прошла экскурсия по управлению, в ходе которой они ближе познакомились с профессией родителей.
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