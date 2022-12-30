Рабьо просит у «Юве» повышения зарплаты с 7 до 10 млн евро в год. Летом хавбек может уйти бесплатно

Адриен Рабьо готов продлить контракт с «Ювентусом» при условии повышения зарплаты. В настоящее время 27-летний хавбек сборной Франции зарабатывает 7 млн евро в год плюс 2 млн в виде бонусов, тогда как его мать и агент просит увеличения оклада до 10 млн за сезон, сообщает журналист Николо Скира.