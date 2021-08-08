Крымчане рассказали, как с помощью соцконтракта осуществить свою мечту

В 2021 году в Крыму появилась новая мера поддержки малоимущих – социальный контракт. Это соглашение, которое заключается между органами соцзащиты и малоимущими гражданами или семьями, чей доход меньше прожиточного минимума, установленного в Крыму.
В 2021 году в Крыму появилась новая мера поддержки малоимущих – социальный контракт. Это соглашение, которое заключается между органами соцзащиты и малоимущими гражданами или семьями, чей доход меньше прожиточного минимума, установленного в Крыму.
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