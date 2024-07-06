Туристка нашла часть запущенной с Байконура ракеты на плато Кваркуш в Прикамье. Видео

Туристка из Серова Ирина Романова обнаружила часть ракеты-носителя на плато Кваркуш в Пермском крае. Серовчанка пояснила, журналистам, что знала о запуске космического аппарата с космодрома Байконур и вместе с семьей надеялась обнаружить упавшие объекта.
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