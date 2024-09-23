В продавшем пельмени отравившейся семье магазине под Красноярском нашли нарушения

Магазин «Олимп» в Назаровском районе Красноярского края, где купила пельмени отравившаяся семья, продавал основную часть продукции без сопровождения ветеринарными документами, подтверждающими ее безопасность.
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