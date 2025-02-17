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Царьград

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Вместо паспорта – биометрия: В России начнут тестировать новый способ посадки в поезд

Вместо паспорта – биометрия: В России начнут тестировать новый способ посадки в поезд

При посадке в поезд будет использоваться биометрия вместо предъявления паспорта. Этот метод начнут тестировать в России уже в 2025 году.

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