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Ремейк «Героев 3», ремастер The Witcher 3, тизер «Баллад Прошлого», дата Aion 2, анонс PUBG: DED.NET…

Ремейк «Героев 3», ремастер The Witcher 3, тизер «Баллад Прошлого», дата Aion 2, анонс PUBG: DED.NET…

Джефф Кили провёл открывающую церемонию gamescom 2026; CD Projekt RED обозначила окно релиза The Witcher IV, анонсировала ремастер The Witcher 3 и показала тизер DLC «Баллады Прошлого»; Кодзима отметил день рождения; «Шизариум» (Sanitarium) получит переиздание; стала известна дата мирового релиза Aion 2; Ubisoft представила ремейк Heroes of Might and Magic III; AMPLITUDE Studios .

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