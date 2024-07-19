Ранний доступ к Warhammer 40,000: Speed Freeks начнется 6 августа Caged Element и PLAION определилис...

Ранний доступ к Warhammer 40,000: Speed Freeks начнется 6 августаCaged Element и PLAION определились с датой выпуска «высоко-орк-танового безумия» Warhammer 40,000: Speed Freeks: начать разработчики решили с раннего доступа с полноценным релизом до конца года.