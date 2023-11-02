Голдобин второй раз подряд признан лучшим нападающим месяца в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов чемпионата по итогам октября. Лучшим вратарем признан Филипп Долганов из «Нефтехимика», отразивший в 13 матчах 93,5% бросков и трижды сыгравший «на ноль».
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