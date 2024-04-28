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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Критики хвалят соулслайк No Rest for the Wicked в новом трейлере Несмотря на затрудни...

Критики хвалят соулслайк No Rest for the Wicked в новом трейлере Несмотря на затрудни...

Критики хвалят соулслайк No Rest for the Wicked в новом трейлереНесмотря на затруднительный запуск в ранний доступ No Rest for the Wicked команда разработчиков Moon Studios смогла собрать несколько положительных отзывов от игровых критиков и решила представить их в специальном трейлере.

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