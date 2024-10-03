Поправки в закон о такси упростят вход в профессию и снизят цены для клиентов

Подготовлен проект поправок в действующий закон о такси, в котором, среди прочего, предлагается ввести запрет на необоснованное повышение цен во время чрезвычайной ситуации (ЧС) и природных катаклизмов, отменить ежедневные медосмотры и разрешить водителям самостоятельно проводить осмотр автомобиля после прохождения специальных курсов.