Росатом намерен построить под Мурманском верфь для плавучих станций

В Росатоме задумались о строительстве собственной верфи для плавучих атомных энергоблоков, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
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