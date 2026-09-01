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Росатом намерен построить под Мурманском верфь для плавучих станций

Росатом намерен построить под Мурманском верфь для плавучих станций

В Росатоме задумались о строительстве собственной верфи для плавучих атомных энергоблоков, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

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