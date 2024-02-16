Киево-Печерская лавра обратилась к мировому сообществу за помощью

Киево-Печерская лавра обратилась к мировому сообществу по вопросу защиты прав верующих и монахов канонической Украинской православной церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы лавры .
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