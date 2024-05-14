Полиция рассказала подробности ДТП в центре Рязани с тремя пострадавшими

Напомним, авария случилась в районе полуночи в понедельник, 13 мая, у дома №1 по улице Кольцова. Предварительно, 21-летняя рязанка за рулём «Черри Тиго» врезалась в «Шкоду Рапид» под управлением 32-летнего мужчины.