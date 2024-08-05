Врач Буланов рассказал про агрессивный вид рака, который может появиться из-за солнца

Речь про меланому Меланома — один из самых агрессивных видов рака кожи с высокой степенью летальности, который требует особенного внимания с наступлением жары, рассказал в интервью РИАМО кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.
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