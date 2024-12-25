Россиянам рассказали, как выбрать елку и как сохранить ее свежесть дольше

С приближением Нового года традиционным атрибутом праздников становится елка. На елочных базарах по всей России можно найти широкий выбор хвойных деревьев, от классической ели до необычной датской пихты, а также мини-елки в горшках.
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