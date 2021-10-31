72-летняя Вера Вонг вышла в свет в атласных мини-шортах и на высоких каблуках

Дизайнер всегда ломает стереотипы и выглядит не как пожилая женщина, а как девушка. На днях Вера Вонг пришла на благотворительный вечер в честь 30-летия DKMS – организации, которая занимается борьбой с раком крови, в очередном смелом наряде.