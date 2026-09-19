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Царьград

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Косенко планирует вернуться в Россию после скандала с видео

Косенко планирует вернуться в Россию после скандала с видео

Блогер Сергей Косенко, ставший известным после видео с двухмесячным сыном в сугробе зимой 2024 года, проживает в Дубае и намерен вернуться в Россию.

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