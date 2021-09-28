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Осенний офисный стиль для полных женщин: 13 восхитительных образов

Осенний офисный стиль для полных женщин: 13 восхитительных образов

Современная мода позволяет дамам с любой фигурой выглядеть восхитительно. Женщины с полной фигурой часто останавливаются на классической одежде, так как она дает возможность одновременно скрыть небольшие недостатки и подчеркнуть нужные формы.

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