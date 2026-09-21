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Новый управляющий "Ашана" намерен сохранить торговую сеть

Новый управляющий "Ашана" намерен сохранить торговую сеть

Передача активов во временное управление не повлияла на работу магазинов Российские активы ряда иностранных компаний, включая сеть "Ашан", перешли под временное управление — соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 17 сентября.

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